Основатели El Copitas отказались от открытия бара Caf de Paris в «Пассаже»

Известная петербургская барная группа Follow The Rabbits отказалась от планов по открытию бара Caf de Paris в «Пассаже» на Невском проспекте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одного из основателей проекта Артема Перука. По его словам, в процессе подготовки возникли непреодолимые сложности, связанные как с техническими особенностями помещения, так и с условиями партнерства.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Идея проекта заключалась в воссоздании исторического заведения, работавшего здесь в начале XX века. Несмотря на открытие временной версии бара в начале 2025 года и анонсы полноценного запуска весной, команде не удалось реализовать замысел, что они связывали со сложностями ремонта в здании — объекте культурного наследия.

Вместо Caf de Paris команда, известная по бару El Copitas, теперь работает над новым проектом в том же здании «Пассажа». Как уточнил господин Перук, это будет совместная концепция с музеем Бродского в формате русско-советской бар-закусочной, подробности о которой станут известны в ближайшее время.

Андрей Маркелов