ГК «Эталон» продала бизнес-центр на Богатырском проспекте в Петербурге

Девелоперская группа «Эталон» продала бизнес-центр площадью 11,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте, 3, к. 3 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Новым собственником объекта стало ООО «БСК 88», при этом «Эталон» останется арендатором помещений. Об этом сообщил источник «Ъ» на рынке недвижимости.

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Сделка прошла по схеме sale & leaseback — продажи с обратной арендой, следует из выписки ЕГРН. Опрошенные изданием эксперты оценили стоимость объекта в 1,4–1,6 млрд рублей. В пресс-службе ГК «Эталон» не стали отрицать факт сделки и подтвердили, что компания применяет формат обратной аренды.

Основным акционером ГК «Эталон» является АФК «Система» (48,8% акций). По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства компании составляет 1,15 млн кв. м жилья.

В июне 2025 года «Эталон» по аналогичной схеме продал соседний бизнес-центр на Богатырском проспекте, 2 площадью около 10 тыс. кв. м. Тогда покупателем стало ООО «Смит», а сумму сделки эксперты оценивали примерно в 0,95 млрд рублей. В тот же период на рынке появлялась информация о возможной продаже здания на Богатырском проспекте, 3, к. 3.

Артемий Чулков