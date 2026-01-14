Эксперт: жилая недвижимость на Кубани недооценена

Краснодар демонстрирует стагнацию роста цен на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра в городе на ноябрь составляет 137 тыс. руб., рассказала «Ъ-Кубань» директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха. По информации СберИндекс, цена квадратного метра в Краснодарском крае в октябре 2025 года достигла 144,1 тыс. руб.

«Если учесть, что в 2025 году регион вошел в топ-5 в стране по качеству жизни, это говорит о явной недооцененности жилой недвижимости на Кубани»,— отмечает Анастасия Маслеха.

По мнению эксперта, в Краснодаре и в целом в крае особенно остро наблюдается недооценка стоимости квадратного метра в сегменте жилых комплексов с развитой инфраструктурой. Цены на недвижимость здесь закреплены ниже уровня, характерного для аналогичных предложений в других регионах.

«И это несмотря на то, что Краснодарский край традиционно возглавляет рейтинги и социальные опросы, связанные с уровнем жизни и привлекательностью российских территорий. И процент миграции на Кубань исторически самый высокий»,— комментирует эксперт.

Рынок недвижимости Краснодарского края, по ее словам, пока не достиг ценовых показателей столичных городов, сохраняя потенциал для дальнейшего развития.

По данным bnMAP.pro, в октябре 2025 года рынок новостроек в городах-миллионниках показал сильный рост спроса — на целых 16,5% по сравнению с сентябрем. Как следствие, возросло и количество реализованных площадей — на 15,3%. Параллельно был зафиксирован рост цены за «квадрат» — в октябре 2025 года его средняя стоимость на первичном рынке России составила 177,9 тыс. руб. Об этом говорится в предоставленном редакции совместном исследовании «Домклик» и «СберИндекс».

Среди крупнейших регионов страны наибольший рост за прошедший месяц зафиксирован в Московской области (1,7%), Красноярском крае (1,5%) и Москве (1,2%). Самые высокие годовые темпы роста отмечены в Удмуртской Республике (18,4%), Ленинградской и Нижегородской областях (15,1 и 12,2% соответственно).

Лия Пацан