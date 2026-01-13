Главные новости за 13 января. Ростов-на-Дону и область.

В результате воздушной атаки на Таганрог повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Информация о пострадавших не поступила. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по внутренней политике стал Андрей Косенко. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Глава Новочеркасска Павел Исаков уволил начальника МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» Сергея Кислякова из-за неудовлетворительной уборки снега. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

В Ростовской области 137 семей получили выплаты на общую сумму 15,6 млн руб. для частичного погашения основного долга по ипотечным кредитам в рамках региональной программы поддержки семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дона.

С начала 2026 года в Ростовской области введена новая система тарифов на электроэнергию для населения — дифференцированные тарифы. Стоимость кВт/ч теперь рассчитывается исходя из объемов потребления электричества. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил основание увольнения инспектора ГИБДД Валерия Железняка, который принимал практический экзамен у 26 кандидатов в водители, прошедших обучение в автошколе, принадлежащей его невестке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства ввело нерестовый запрет на вылов щуки в Ростовской области. Ограничение действует с 15 января по 15 апреля 2026 года включительно. Информация об этом появилась на официальном сайте управления.