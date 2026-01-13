На Дону начали действовать дифференцированные тарифы на электричество

С начала 2026 года в Ростовской области введена новая система тарифов на электроэнергию для населения — дифференцированные тарифы. Стоимость кВт/ч теперь рассчитывается исходя из объемов потребления электричества. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Система оплаты разделена на три диапазона потребления электроэнергии. К объему от 400 до 3,2 тыс. кВт/ч в месяц применяется льготный тариф, оплата остается на прежнем уровне. Для среднего диапазона (до 6 тыс. кВт/ч) установлена цена, превышающая социальную норму. За потребление более 6 тыс. кВт/ч действует тариф, приближенный к коммерческому.

Для жителей Ростовской области, использующих электричество для обычных бытовых нужд, тарифы не изменились, поскольку более 90% домохозяйств региона, где среднее потребление составляет 213 кВт/ч в месяц, попадают в льготную категорию.

Особые условия предусмотрены для многодетных семей: они могут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию независимо от объема потребления. Кроме того, затраченное электричество на общедомовые нужды оплачиваться по льготному тарифу первого диапазона.

Наталья Белоштейн