На Дону 137 семей воспользовались программой снижения долговой нагрузки по жилью

В Ростовской области 137 семей получили выплаты на общую сумму 15,6 млн руб. для частичного погашения основного долга по ипотечным кредитам в рамках региональной программы поддержки семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, из регионального бюджета ежегодно выделяются средства на выплаты семьям при рождении или усыновлении ребенка. Финансовую помощь в 2025 году получили 54 семьи за первого ребенка, 42 — за второго, 31 — за третьего, девять — за четвертого и одна семья — за пятого.

«Мы стремимся сделать жилье доступным для молодых родителей, поэтому такая поддержка очень важна для общества. Она стимулирует семьи к улучшению жилищных условий»,— прокомментировал глава донского Минстроя Сергей Куц.

Размер выплаты зависит от очередности рождения ребенка: 50% от суммы регионального материнского капитала за первого, 75% — за второго и 100% — за третьего и последующих детей. В текущем году размер регионального материнского капитала составляет 156 тыс. руб.

Валентина Любашенко