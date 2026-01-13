На Дону инспектор ГИБДД уволен за экзаменацию учеников автошколы его невестки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил основание увольнения инспектора ГИБДД Валерия Железняка, который принимал практический экзамен у 26 кандидатов в водители, прошедших обучение в автошколе, принадлежащей его невестке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района Ростова-на-Дону к ГУ МВД России по Ростовской области об изменении основания увольнения Валерия Железняка.

Приказом ГУ МВД России по Ростовской области Валерий Железняк, занимавший должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, был уволен по выслуге лет.

При этом в ходе проверке было установлено, что с 22 ноября по 28 декабря 2024 года инспектор принял практический экзамен у 26 кандидатов в водители, прошедших обучение в автошколе, принадлежащей супруге его сына. Подобные действия расценены как конфликт интересов, поэтому основание увольнения изменено на «в связи с утратой доверия».

Кристина Федичкина