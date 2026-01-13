В Таганроге в результате атаки пострадали 8 домов, 2 предприятия и 6 машин

В результате воздушной атаки на Таганрог повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Информация о пострадавших не поступила. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По данным властей, оперативные службы находятся на месте происшествия и ликвидируют последствия атаки. Рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки ущерба.

«По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Сейчас первоочередная задача — оперативно устранить последствия в жилых помещениях. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать», — написала госпожа Камбулова.

Константин Соловьев