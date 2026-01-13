В Новочеркасске уволили начальника службы эксплуатации за плохую уборку снега

Глава Новочеркасска Павел Исаков уволил начальника МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» Сергея Кислякова из-за неудовлетворительной уборки снега. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Начальнику МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации» Сергею Кислякову рекомендовано сменить место работы, а исполняющему обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Владимиру Костюку объявлено дисциплинарное взыскание»,— сообщил господин Исаков.

Глава города отметил, что из-за ненадлежащего исполнения обязательств по уборке тротуаров, с конца прошлого года ведется претензионная работа с подрядчиком ИП Семененко. И добавил, что работы по зимней уборке города оказалась провалена.

Наталья Белоштейн