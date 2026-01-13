Замглавы администрации Ростова по внутренней политике стал Андрей Косенко
Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по внутренней политике стал Андрей Косенко. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Господин Косенко родился в Ростове-на-Дону. В 2009 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В этом же году начал свою трудовую деятельность с должности специалиста первой категории в отделе по молодежной политике города.
Также более четырех лет Андрей Косенко возглавлял Железнодорожный район.