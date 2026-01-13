На Дону введут нерестовый запрет на щуку с января 2026 года

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства ввело нерестовый запрет на вылов щуки в Ростовской области. Ограничение действует с 15 января по 15 апреля 2026 года включительно. Информация об этом появилась на официальном сайте управления.

По опубликованным данным, запрет распространяется на все водные объекты рыбохозяйственного назначения в пределах региона. Мера затрагивает как любительское, так и промышленное рыболовство.

Ограничения связаны с периодом размножения щуки. Цель запрета — создать благоприятные условия для нереста и поддержать стабильную популяцию вида в водоемах области. В период действия ограничений контроль за соблюдением правил рыбалки усилят. Проверки будут проводить рыбоохрана, правоохранительные органы и общественные организации.

За нарушение предусмотрены санкции. Административный штраф составляет от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с изъятием снастей. При значительном ущербе или использовании запрещенных орудий лова возможно уголовное преследование. Ущерб за одну незаконно пойманную щуку оценивается в 925 руб.

Уголовное наказание включает штраф от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., исправительные работы или тюремное заключение до двух лет.

Валентина Любашенко