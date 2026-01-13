Главные новости за 13 января. Сочи

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Общая стоимость активов оценивается в 1,6 млрд руб. Дело рассмотрят в суде завтра.

В горах Сочи продолжаются интенсивные снегопады, в результате которых высота снежного покрова на горнолыжных курортах за сутки увеличилась более чем на полметра. Уровень снега в горном кластере сейчас колеблется от 15 до 239 см в зависимости от высоты.

В связи с ухудшением погодных условий принято решение о временном ограничении движения большегрузного транспорта на ряде участков автодорог в районе Сочи. Ограничения действуют со стороны поселка Магри в направлении Сочи, от Зубова моста в сторону Лазаревского района, а также на участке от Магри в сторону Туапсе.

В международном аэропорту Сочи 13 января зафиксированы задержки вылетов и прилетов рейсов на фоне неблагоприятных погодных условий. Задерживается обслуживание 10 рейсов.

За период новогодних праздников городские автобусы Сочи перевезли рекордные 45 тыс. пассажиров, что на 19% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Пригородными электропоездами «Ласточка» воспользовались 88 тыс. человек.

За минувшие сутки федеральные, региональные и городские дорожные службы задействовали более 260 специалистов и около 150 единиц специализированной техники. В Красной Поляне рабочие использовали 170 тонн противогололедных материалов.

Стоимость кв. м на вторичном рынке недвижимости Сочи по итогам 2025 года достигла 306,6 тыс. руб., увеличившись за год на 12%. По темпам роста курорт вошел в число лидеров среди 50 крупнейших городов России.