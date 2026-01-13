У экс-мэра Сочи требуют изъять имущество и активы на 1,6 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как следует из материалов дела, общая стоимость активов оценивается в 1,6 млрд руб. Хостинский районный суд Сочи рассмотрит дело 14 января, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В заявлении указано, что Алексей Копайгородский возглавлял курорт с сентября 2019 года по май 2024 года, ранее занимая руководящие должности в администрации Краснодарского края. В период госслужбы он был обязан декларировать доходы и имущество, а также сведения о финансовом положении членов семьи.

По данным ФНС, официальный доход господина Копайгородского в 2014–2023 годах составил около 16 млн руб., при этом недвижимость на него зарегистрирована не была. Прокуратура полагает, что фактическим владельцем 77 объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также автомобилей и иных активов он стал в результате коррупционной деятельности. Имущество, по версии надзора, оформлялось на супругу, родственников и доверенных лиц.

В перечень активов входят земельные участки, 14 квартир в Сочи, Геленджике, Санкт-Петербурге и Москве, а также порядка десяти автомобилей премиум-класса. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных средств, ювелирные изделия, коллекционные часы и дорогостоящее вино.

Прокуратура указывает, что стоимость выявленного имущества существенно превышает подтвержденные доходы, а законность его приобретения документально не подтверждена. В связи с этим надзор просит обратить активы в доход государства.

Сторона защиты настаивает на законном происхождении имущества. Окончательное решение предстоит принять суду.

Мария Удовик