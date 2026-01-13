Непогода привела к задержкам рейсов в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи 13 января зафиксированы задержки вылетов и прилетов рейсов на фоне неблагоприятных погодных условий. По данным онлайн-табло, задерживается обслуживание 10 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вылет в аэропорту Сочи отложены шесть рейсов, в том числе три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург. Еще четыре рейса задержаны на прилет: из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Кутаиси (Копитнари).

В целом в аэропортах Краснодарского края задерживаются 47 рейсов. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Краснодара, где отложены вылеты 17 рейсов и прилеты 20 рейсов по различным направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и ряд международных маршрутов.

В аэропорту Геленджика задержек рейсов не зафиксировано. Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Краснодаре и Геленджике для обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре ограничения были сняты утром 13 января.

Как сообщали в Росавиации, на работу авиатранспорта локально влияют аномальные снегопады. В Краснодаре снегопад начался 12 января и продолжился в ночь на 13 января, за которую выпало около 15 см снега. Из-за непогоды обслуживание рейсов в аэропорту Краснодара временно приостанавливалось, часть воздушных судов была направлена на запасные аэродромы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в ближайшие двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, на курорте усилится неблагоприятная погода, сопровождаемая снегом и понижением температуры воздуха.

Мария Удовик