Снежный покров на курортах Сочи местами превысил два метра

В горах Сочи продолжаются интенсивные снегопады, в результате которых высота снежного покрова на горнолыжных курортах за сутки увеличилась более чем на полметра. По данным курортных служб, уровень снега в горном кластере сейчас колеблется от 15 до 239 см в зависимости от высоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

На отметке 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, зафиксировано до 51 см свежего снега, при этом общая высота сугробов достигла 239 см. Снегопад сохраняется, видимость в условиях осадков не превышает 10 м, температура воздуха составляет минус 6 градусов. Аналогичные погодные условия отмечаются и на высоте 1,6 тыс. м, где снежный покров увеличился до 210 см.

В Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м максимальная высота снега составляет около 125 см. Снежный покров сохраняется и на нижних участках курорта, где его уровень достигает 15 см при температуре около минус 1 градуса, уточнили в Telegram-канале горнолыжного курорта.

Ранее в администрации курорта сообщали, что в период длинных зимних выходных туристический поток в Сочи превысил 470 тыс. человек. Средняя загрузка средств размещения составила 74,7%, а в горном кластере — более 75%. За праздничные дни на трех горнолыжных курортах было реализовано свыше 200 тыс. ски-пассов.

Для координации работы в зимний период в городе с конца декабря функционировал оперативный штаб, обеспечивавший ежедневный контроль за состоянием транспортной, курортной и коммунальной инфраструктуры. Власти отмечают, что несмотря на сложные погодные условия, курорт продолжает работать в штатном режиме, уточнили в администрации курорта.

Мария Удовик