Цены на вторичное жилье в Сочи выросли на 12% за год

Стоимость кв. м на вторичном рынке недвижимости Сочи по итогам 2025 года достигла 306,6 тыс. руб., увеличившись за год на 12%. По темпам роста курорт вошел в число лидеров среди 50 крупнейших городов России, следует из данных консалтинговой компании SRG, которые приводит «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в Махачкале, где стоимость вторичного жилья увеличилась на 25%. В группу городов с сопоставимой с Сочи динамикой на уровне 12–13% также вошли Воронеж, Оренбург, Пермь и Улан-Удэ. При этом в ряде регионов рост оказался минимальным: в Балашихе и Астрахани цены прибавили около 1%. Снижение стоимости вторичного жилья отмечено только в Новокузнецке — на 2%.

Эксперты отмечают, что рынок недвижимости переходит в стадию зрелости, в которой ключевое значение приобретает корректность ценообразования. По оценке партнера группы SRG Максима Русакова, объекты, стоимость которых соответствует рыночным ориентирам, сохраняют устойчивый спрос, тогда как переоцененные предложения сталкиваются с увеличением сроков экспозиции. В 2026 году результативность сделок, по его словам, будет напрямую зависеть от точности первоначальной оценки.

Рост цен на вторичное жилье в Сочи сопровождается сокращением предложения на первичном рынке. По итогам 2025 года объем новостроек в стадии строительства на курорте снизился почти до 700 тыс. кв. м, следует из данных консалтинговой компании. За последние два-три года текущий объем предложения уменьшился на 50–60 тыс. кв. м, что сопоставимо с несколькими крупными жилыми проектами.

Мария Удовик