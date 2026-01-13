Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За праздники городские автобусы Сочи перевезли рекордные 45 тысяч пассажиров

За период новогодних праздников городские автобусы Сочи перевезли рекордные 45 тыс. пассажиров, что на 19% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Пригородными электропоездами «Ласточка» воспользовались 88 тыс. человек. В администрации города отметили, что рост пассажиропотока подтверждает увеличение доли общественного транспорта в структуре передвижения жителей и гостей курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Итоги работы городского оперативного зимнего штаба обсудили на расширенном планерном совещании под председательством главы Сочи Андрея Прошунина. В праздничные дни коммунальные службы вывезли с улиц города и горного кластера более 83 тыс. куб. м снега и использовали около 8 тыс. тонн противогололедных материалов. Специалисты ежедневно задействовали до 70 единиц спецтехники для расчистки дорог.

Транспортный поток в горный кластер за отчетный период составил 310 тыс. автомобилей. Сотрудники эвакуировали около 520 машин, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. В администрации подчеркнули, что пиковые нагрузки на дорожную сеть совпали с интенсивными снегопадами и потребовали усиленной работы всех профильных служб.

Через муниципальный центр управления за первые недели года поступило более 2 тыс. обращений. Большинство сообщений касались нарушений графиков вывоза мусора, перебоев в электроснабжении, падений деревьев и транспортных заторов. Руководство города поручило ответственным структурам проанализировать каждое обращение и учесть опыт прошедших снегопадов в дальнейшей работе.

В условиях прогнозируемого похолодания все городские и ресурсоснабжающие службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Ежедневно на дежурстве находятся более 700 сотрудников и свыше 340 единиц техники. Городской зимний штаб продолжит функционировать на протяжении всего горнолыжного сезона.

Мария Удовик

Новости компаний Все