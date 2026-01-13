За праздники городские автобусы Сочи перевезли рекордные 45 тысяч пассажиров

За период новогодних праздников городские автобусы Сочи перевезли рекордные 45 тыс. пассажиров, что на 19% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Пригородными электропоездами «Ласточка» воспользовались 88 тыс. человек. В администрации города отметили, что рост пассажиропотока подтверждает увеличение доли общественного транспорта в структуре передвижения жителей и гостей курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Итоги работы городского оперативного зимнего штаба обсудили на расширенном планерном совещании под председательством главы Сочи Андрея Прошунина. В праздничные дни коммунальные службы вывезли с улиц города и горного кластера более 83 тыс. куб. м снега и использовали около 8 тыс. тонн противогололедных материалов. Специалисты ежедневно задействовали до 70 единиц спецтехники для расчистки дорог.

Транспортный поток в горный кластер за отчетный период составил 310 тыс. автомобилей. Сотрудники эвакуировали около 520 машин, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. В администрации подчеркнули, что пиковые нагрузки на дорожную сеть совпали с интенсивными снегопадами и потребовали усиленной работы всех профильных служб.

Через муниципальный центр управления за первые недели года поступило более 2 тыс. обращений. Большинство сообщений касались нарушений графиков вывоза мусора, перебоев в электроснабжении, падений деревьев и транспортных заторов. Руководство города поручило ответственным структурам проанализировать каждое обращение и учесть опыт прошедших снегопадов в дальнейшей работе.

В условиях прогнозируемого похолодания все городские и ресурсоснабжающие службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Ежедневно на дежурстве находятся более 700 сотрудников и свыше 340 единиц техники. Городской зимний штаб продолжит функционировать на протяжении всего горнолыжного сезона.

Мария Удовик