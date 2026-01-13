Из-за снегопада на подъездах к Сочи введены ограничения для грузового транспорта

В связи с ухудшением погодных условий принято решение о временном ограничении движения большегрузного транспорта на ряде участков автодорог в районе Сочи. Ограничения действуют со стороны поселка Магри в направлении Сочи, от Зубова моста в сторону Лазаревского района, а также на участке от Магри в сторону Туапсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным ведомства, все задействованные силы и средства переведены на усиленный режим работы и сосредоточены на расчистке проезжей части. После завершения уборки и обработки дорожного полотна специализированной техникой движение транспорта планируется возобновить.

Ранее синоптики предупреждали о значительном ухудшении погодной обстановки на юге России. По данным центра погоды «Фобос», в Сочи в течение ближайших двух суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Дожди на курорте переходят в снег, а совокупный объем осадков за понедельник и вторник может достигнуть 83 мм.

Температура воздуха в Сочи, по прогнозам метеорологов, снизится с +9 до +3 градусов и сохранится на этом уровне до четверга. Устойчивое улучшение погодных условий ожидается с пятницы. В Краснодаре в ночь на 13 января температура может опуститься до –8 градусов, в дневные часы прогнозируется снег при температуре от –4 до –6 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что дорожные и коммунальные службы заранее подготовили необходимый запас техники, персонала и противогололедных материалов для работы в условиях понижения температуры и интенсивных осадков. В целях предотвращения аварийных ситуаций жителям и туристам рекомендовано по возможности отказаться от использования личного транспорта при поездках в Красную Поляну и пользоваться общественным транспортом.

Мария Удовик