В Сочи продолжаются осадки, в Красной Поляне использовали 170 тонн реагентов

На всей территории Сочи продолжаются осадки. В прибрежной зоне за прошедшие сутки выпало от 41 до 81 мм дождя, в горном кластере — до 65 мм осадков в виде мокрого снега. В высокогорье специалисты зафиксировали 46 мм снега с налипанием до 110 мм. В горных районах сохраняется повышенная лавинная опасность, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Коммунальные и дорожные службы круглосуточно расчищают дороги в горном кластере и на высоких отметках в других районах города. До конца суток в Сочи действует штормовое предупреждение. Оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме, городская инфраструктура функционирует без сбоев.

По информации администрации курорта, за минувшие сутки федеральные, региональные и городские дорожные службы задействовали более 260 специалистов и около 150 единиц специализированной техники. В Красной Поляне рабочие использовали 170 тонн противогололедных материалов. Власти подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности населения, и рекомендовали жителям и туристам по возможности пользоваться общественным транспортом при поездках в горный кластер, не оставлять автомобили в зонах возможного подтопления и избегать нахождения рядом с неустойчивыми склонами.

В ночь на 13 января на улице Петрозаводской зафиксировали подвижку насыпного грунта на прилегающей к жилому дому территории. Спасатели АО «Кубань-СПАС» и сотрудники администрации Адлерского района оперативно выехали на место. Специалисты установили локальный характер происшествия и организовали постоянный мониторинг оползневого процесса.

Также в Адлерском районе на участке федеральной трассы временно возникло локальное подтопление. Накануне уровень воды в реке Западный Дагомыс достиг неблагоприятных отметок, службы провели оповещение населения. В настоящее время все реки находятся в руслах, специалисты продолжают наблюдение за гидрометеорологической обстановкой.

Мария Удовик