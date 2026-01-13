Главные новости за 13 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Оператор аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — ориентировочно планирует приступить к реконструкции исторического терминала «Пулково-1» («Пять стаканов») в 2030 году. В компании считают этот год самым ранним сроком, когда работы могут быть начаты, рассказал гендиректор ВВСС Леонид Сергеев.

Псковский городской суд отложил рассмотрение апелляции признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга до 26 января. В ноябре суд признал политика виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и приговорил к 420 часам обязательных работ.

В связи с необходимостью восстановить здоровье Жерар Галлан решил покинуть пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс». Об этом решении 13 января сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Сам канадский специалист заявил, что расстался с руководством команды в дружеских отношениях. Он заверил, что коллектив сможет с честью выйти из непростой ситуации, которая сложилась на данный момент.

Гендиректором АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (ООСЗ) назначен Александр Соловьев. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия, расположенного в Петрозаводске. Онежский завод находится в собственности Росимущества и специализируется на строительстве сухогрузов общей грузоподъемностью до 5,5 тонн, дноуглубительных судов и судов технического флота.

Автомобильную производственную площадку бывшего завода General Motors (GM) в Шушарах продолжают готовить к запуску. Ее владелец — компания АГР (AGR Automotive Group) в начале января объявила в своем официальном телеграм-канале о доборе персонала. За прошедшую неделю автопроизводитель опубликовал на популярной рекрутинговой площадке 14 предложений. Зарплатная вилка указана от 76 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции аэропорта в Вологде. Проект включен в утвержденный правительством России комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года. В ходе реконструкции построят взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров — это основная задача.

В Новокузнецке скончались девять младенцев. Для проверки службы родовспоможения в Кемеровскую область отправили группу специалистов Санкт-Петербургского педиатрического университета. В пресс-службе вуза сообщили, что сотрудники направлены в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

На снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга с начала зимнего сезона доставили более 500 тыс. кубометров снега. Однако в прошлом году за тот же период город очистили от почти 790 тыс. кубометров масс, что на 36% больше.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков внес в региональный парламент законопроект о расширении мер господдержки молодым матерям, обучающимся в вузах и колледжах региона. Инициатива предполагает увеличение единовременной выплаты при рождении первого ребенка со 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с финской экспедиторской компании Scandinavian Freight Oy 92,1 тыс. долларов США по иску транспортно-логистической компании АО «Евросиб СПб-транспортные системы».