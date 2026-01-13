Документация первого этапа реконструкции аэропорта в Вологде получила одобрение

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции аэропорта в Вологде. Проект включен в утвержденный правительством России комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вологодское авиапредприятие основали в 1928 году. В его состав также входит аэропорт в Великом Устюге. В ходе реконструкции построят взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров — это основная задача проекта. Новая ВПП позволит принимать современные воздушные суда региональной авиации и увеличить пассажиропоток.

«Принятые в проекте решения по развитию инфраструктуры аэропорта в Вологде учитывают перспективный рост пассажирских перевозок до 51 707 человек в год в горизонте до 2038 года»,— уточнил главный эксперт проекта Дмитрий Братко.

В ходе реконструкции планируется возведение аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий пропускной способностью 200 пассажиров в час, устройство аванперрона площадью 1 660 кв. м, размещение дизельной электростанции мощностью 400 кВт, а также модульной трансформаторной подстанции и иных объектов для обеспечения работы аэропорта.

Татьяна Титаева