Онежский судостроительно-судоремонтный завод возглавил Александр Соловьев

Гендиректором АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (ООСЗ) назначен Александр Соловьев. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия, расположенного в Петрозаводске. Онежский завод находится в собственности Росимущества и специализируется на строительстве сухогрузов общей грузоподъемностью до 5,5 тонн, дноуглубительных судов и судов технического флота.

Новый генеральный директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Александр Соловьев

Финансовые показатели завода отражают вызовы отрасли: по итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,9 млрд рублей при убытке в 323 млн рублей. В настоящее время на предприятии идет реализация масштабной программы модернизации с общим объемом инвестиций свыше 5,8 млрд рублей, направленной на цифровизацию производства и расширение мощностей для строительства судов высокого ледового класса.

В августе 2025 года Онежский завод столкнулся со значительными трудностями, так как Росморпорт, под управлением которого находится предприятие, был вынужден расторгнуть крупный контракт на 18,5 млрд рублей по строительству двух вспомогательных судов. Это случилось из-за действий турецкого субподрядчика, фактически прекратившего деятельность из-за санкционного давления.

Что касается господина Соловьева, то он более 10 лет возглавлял судостроительный завод в Выборге. Владельцы Онежского завода считают, что его управленческий опыт, в том числе в условиях реализации сложных судостроительных проектов и решения производственных задач, будет востребован для стабилизации работы завода, выполнения госзаказа и успешного завершения текущей модернизации.

