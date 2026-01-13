АГР объявила о доборе персонала на бывший завод GM в Шушарах

Автомобильную производственную площадку бывшего завода General Motors (GM) в Шушарах продолжают готовить к запуску. Её владелец — компания АГР (AGR Automotive Group) в начале января объявила в своем официальном телеграм-канале о доборе персонала.

Фото: Асхат Бардынов, Коммерсантъ

За прошедшую неделю автопроизводитель опубликовал на популярной рекрутинговой площадке 14 предложений. Среди них: оператор и начальник участка, операторы сборочной и производственной линий, операторы контроля качества и склада, комплектовщик, а также главный энергетик и ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений. Зарплатная вилка указана от 76 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Некоторые позиции размещены с пометкой «уровень дохода не указан», иными словами — «по итогам собеседования».

Публиковать вакансии по поиску работников на завод, расположенный на Автозаводской улице, 2А, автопроизводитель начал в марте прошлого года. Список тогда насчитывал 43 предложения, почти за год их количество уменьшилось до 41. В частности, оказалась закрытой вакансия переводчика с китайского. Вместе с тем на официальном сайте АГР, для работы на Автозаводской, 2А предлагают восемь позиций с оплатой от 95 тыс. руб. до 144,3 тыс. рублей.

Точные сроки перезапуска бывшей площадки GM в АГР и Смольном по-прежнему не называют. Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что это может произойти в начале 2026 году.

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску»,— сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС).

При этом в октябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, что новый специнвестконтракт (СПИК) по заводу в Шушарах заключаться не будет. По словам господина Ситова, изменения будут внесены в действующее соглашение АГР. Он также добавил, что в Шушарах планируется выпускать линейки и седанов, и SUV — от трех до пяти моделей, но под каким брендом — не уточнил.

Ранее в специализированных Telegram-каналах распространялась информация, что первыми собираемые на заводе моделями станут Jeland 35T и Jeland 42T, которые будут копиями моделей Jaecoo (суббренд Chery) J7 и J8. Cейчас их собирают на действующей площадке АГР в Каменке.

Владимир Колодчук