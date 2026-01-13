Псковский горсуд отложил апелляцию по делу иноагента Шлосберга до 26 января

Псковский городской суд отложил рассмотрение апелляции признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга до 26 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Признанный иностранным агентом зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг

В ноябре суд признал политика виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и приговорил к 420 часам обязательных работ. Поводом стало отсутствие обязательной маркировки на чужих роликах, которые он сохранил в разделе видеозаписей на личной страничке во «ВКонтакте».

В конце 2025 года Псковский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу признанного иноагентом Льва Шлосберга до 2 февраля по другому делу — о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Суммарно с октября 2024 года в отношении политика возбудили три уголовных дела.

Подробнее о судебном процессе по делу об уклонении от обязанностей иноагента — в материале «Ъ» «"Яблочник" отработает маркировку».

Артемий Чулков