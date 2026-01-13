Глава Карелии предложил увеличить выплаты студенткам-матерям до 150 тысяч рублей

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков внес в региональный парламент законопроект о расширении мер господдержки молодым матерям, обучающимся в вузах и колледжах региона. Инициатива предполагает увеличение единовременной выплаты при рождении первого ребенка со 100 тыс. до 150 тыс. рублей, сообщил господин Парфенчиков.

Кроме того, глава региона предложил установить выплату в 200 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей, а также расширить возможность получения выплаты до 30 лет для жительниц Карелии, обучающихся очно.

Инициативу 13 января рассмотрит комитет Заксобрания Карелии по здравоохранению и социальной политике, после чего вопрос планируют вынести на ближайшее заседание парламента.

Сейчас в республике действует единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей для студенток-матерей в возрасте до 25 лет. С 2025 года, когда была введена мера, ей воспользовались 44 жительницы региона.

Артемий Чулков