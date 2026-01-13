Арбитраж взыскал с финской компании 92 тыс. долларов по иску «Евросиб СПб-ТС»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с финской экспедиторской компании Scandinavian Freight Oy 92,1 тыс. долларов США по иску транспортно-логистической компании АО «Евросиб СПб-транспортные системы». На соответствующее решение суда, опубликованное в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Деловой Петербург».

Как следует из материалов дела, в 2019 году стороны заключили договор на оказание услуг, связанных с железнодорожными перевозками по России, Белоруссии, Украине, странам СНГ, Балтии и другим государствам. Истец требовал взыскать 272,12 тыс. долларов США, указывая на задолженность за период 2020–2023 годов, однако ответчик признал долг частично и заявил о пропуске срока исковой давности.

Суд согласился с доводами о давности и удовлетворил требования в части 92,1 тыс. долларов США. Решение пока не вступило в законную силу.

Опрошенные изданием юристы считают, что спор типичен для длительных контрактов, где расчеты нередко корректируются из-за внешних факторов. Также они отмечают, что завершение исполнения договора после февраля 2022 года скорее всего происходило поэтапно, из-за особенной сферы перевозок стороны должны были выполнить часть ранее взятых обязательств. При этом эксперты считают, что перспективы обжалования ограничены: доводы ответчика суд принял, а апелляция целесообразна только для истца — из-за существенного снижения заявленной суммы.

Артемий Чулков