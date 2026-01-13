С начала зимы петербургские службы вывезли более 500 тысяч кубометров снега

На снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга с начала зимнего сезона доставили более 500 тыс. кубометров снега. Однако в прошлом году за тот же период город очистили от почти 790 тыс. кубометров масс, что на 36% больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерным коммуникациям сообщили, что снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной стал рекордсменом, приняв более 73 тыс. кубометров снега. В тройке лидеров также ССП на Мебельной улице (45 тыс.) и на Рижском проспекте (около 38 тыс.).

Среди снегоприемных пунктов отличились объекты на Взлетной улице (более 56 тыс. кубометров), на набережной Обводного канала (около 33 тыс. кубометров), на Ново-Никитинской улице (более 24 тыс. кубометров).

Татьяна Титаева