Главные новости за 8 января. Кубань, Крым, Адыгея

Совладелец сети отелей Marton Андрей Марченко признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве.

Мужчину, напавшего на двух девушек на улице Красноармейской в Краснодаре, заключили под стражу до 6 марта 2026 года.

Правительство России поручило разработать предложения по добыче медуз в Азовском море для промышленного использования.

На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом, СТО и магазин.

В горах Краснодарского края и Адыгеи с 8 по 11 января лавиноопасно.

В Сочи ожидаются смерч, гроза, сильный ветер и паводки.

В лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установили возбудитель отравления детей-спортсменов в Сочи.

В ночь с 7 на 8 января над Кубанью и Крымом перехватили и уничтожили 25 БПЛА.