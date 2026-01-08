Причиной отравления детей в Сочи стал норовирус

В лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установили возбудитель отравления детей в Сочи. Это норовирус второго генотипа, сообщает ведомство в своем официальном телеграм-канале.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Кубань» 7 января, в поселке Лоо в Лазаревском районе зафиксировали отравление детей, которые приехали в Сочи для участия в соревнованиях по регби. Возраст спортсменов — 10–12 лет.

«Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение. За контактными, проживающими в отеле, продолжается усиленное медицинское наблюдение и их лабораторное обследование»,— говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Также отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить расследование и противоэпидемические мероприятия в одном из отелей Лоо. По данным ведомства, новых заболевших нет.

Маргарита Синкевич