На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом, СТО и магазин

В станице Северской Краснодарского края упавшие ночью фрагменты украинских беспилотников повредили три здания. Об этом сообщает оперштаб региона.

По информации ведомства, в частном доме выбило стекла. В магазине и СТО, кроме остекления, повреждены крыши и забор.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 25 БПЛА. В городе Гулькевичи обломки украинского дрона упали на проезжую часть. Также фрагменты БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Осколками повредило крышу здания и навес.

Маргарита Синкевич