В Сочи ожидаются смерч, грозы, сильный ветер и паводки

В Сочи и ФТ «Сириус» с вечера 8 января и в течение суток 9 января прогнозируют комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в своем официальном канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В частности, на побережье и в предгорьях курорта пройдут ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. Кроме того, сообщается о налипании мокрого снега на провода и деревья, а также о сильном снегопаде в горах.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, вода в реках Сочи может подняться до неблагоприятных отметок, объявлен паводочный режим. В предгорной зоне увеличится риск схода сели. На участке «Магри — Веселое» возможны смерчи.

Спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за обстановкой, оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем.

Маргарита Синкевич