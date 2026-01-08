В Азовском море планируют сократить популяцию медуз

Правительство России поручило разработать предложения по добыче медуз в Азовском море для промышленного использования. Такой пункт содержится в стратегии развития Приазовья. Минобрнауки и Росрыболовство должны представить доклад по этому вопросу к 2030 году, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно стратегии, увеличению популяции медуз, гребневиков и некоторых других желетелых организмов способствует высокая соленость и температура воды в Азовском море. В публикации напоминают, что из-за малого поступления пресной воды соленость моря в 2024 году составила 15% против 9,3% в 2006 году. Увеличение количества медуз негативно сказывается на развитии туризма и рыбоводства в регионе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в результате размножения желетелых организмов увеличивается нагрузка на кормовую базу молоди основных промысловых рыб.

Маргарита Синкевич