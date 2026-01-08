Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В горах Краснодарского края и Адыгеи с 8 по 11 января лавиноопасно

В горах Краснодарского края и Республики Адыгеи с 8 по 11 января 2026 года прогнозируется повышенная лавиноопасность. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет о горах, высота которых превышает 500 м над уровнем моря. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, избегать места возможного схода лавин и внимательно следить за изменением погоды.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Сочи 8-9 января ожидаются смерч, грозы, сильный ветер и паводки. Усиление ветра, мокрый снег и гололед прогнозируют в Краснодарском крае.

Маргарита Синкевич

