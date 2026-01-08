Мужчину, избившего девушек в Краснодаре, до марта заключили под стражу

Мужчину, напавшего на двух девушек на улице Красноармейской в Краснодаре, заключили под стражу до 6 марта 2026 года. Такая мера пресечения назначена обвиняемому 8 января по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, 29-летний житель Адыгеи обвиняется в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», мужчину задержали в поселке Яблоновском 7 января. Согласно материалам следствия, житель Адыгеи в ночь на 6 января нанес девушкам множественные удары ногами и руками по различным частям тела, после чего скрылся с места происшествия.

Маргарита Синкевич