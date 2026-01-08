Краснодарский бизнесмен Андрей Марченко признался в мошенничестве

Совладелец сети отелей Marton Андрей Марченко признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве. Такую информацию опубликовало ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сведениям издания, Андрей Марченко выразил готовность сотрудничать со следствием. В Генпрокуратуре предпринимателя считают компаньоном экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу.

Останкинский суд Москвы в октябре 2025 года удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд руб. Речь идет о порядка 100 объектах недвижимости, включая сеть отелей Marton. Также суд арестовал все имущество Момотова, Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц. По версии следствия, после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко продолжил управлять компанией неофициально.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 20 сентября 2025 года Октябрьский суд Краснодара заключил Андрея Марченко под стражу.

В конце ноября сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает дело о банкротстве предпринимателя Андрея Марченко (процедура инициирована в 2024 году). Федеральная налоговая служба уточнила свои требования, снизив сумму претензий к должнику до 389 млн руб. из первоначально заявленных 431 млн руб.

Маргарита Синкевич