Главные новости за 7 января. Кубань, Крым, Адыгея

В рождественскую ночь над Черным морем, Кубанью и Крымом сбили 8 украинских БПЛА.

По факту избиения двух девушек на улице Красноармейской в Краснодаре возбудили уголовное дело.

Средняя стоимость чашки кофе в Краснодарском крае увеличилась на 15% и достигла 223 руб.

В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края восстанавливают электроснабжение после масштабных отключений, вызванных налипанием мокрого снега.

8 и 9 января в Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, мокрый снег, усиление ветра, возможен снег и гололед.

Более 4 тыс. человек заболели ОРВИ в Краснодарском крае за первую неделю января 2026 года, об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту отравления детей-спортсменов в одной из гостиниц Лоо.