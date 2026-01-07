Над Черным морем, Кубанью и Крымом сбили 8 БПЛА за ночь

В ночь на 7 января над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря силы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в утренней сводке Министерства обороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны, в период с 23:00 6 января до 07:00 7 января над Черным морем сбили пять БПЛА, еще два беспилотника уничтожили над Крымом, один вражеский дрон перехватили в небе над Краснодарским краем.

Всего за ночь над российскими регионами было сбито 32 украинских БПЛА.

София Моисеенко