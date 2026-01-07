Усиление ветра, мокрый снег и гололед прогнозируют в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным Краснодарского гидрометцентра, местами в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Штормовое предупреждение будет действовать 8 и 9 января. В горах Краснодарского края прогнозируют усиление ветра южной четверти до 30–35 м/с, что является опасным погодным явлением. Местами на Кубани синоптики предвещают сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливня с грозой и ветром 20–25 м/c. В отдельных районах края возможны очень сильные дожди и обильный мокрый снег.

Согласно информации Краснодарского гидрометцентра, на малых реках бассейна реки Кубань (Апшеронский, Мостовский и Белореченский районы), а также в реках черноморского побережья и юго-западной территории региона ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.

Уже 9 и 10 января в Краснодарском крае, за исключением черноморского побережья на участке от Анапы до Магри, прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и гололед.

София Моисеенко