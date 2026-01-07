По факту избиения девушек в Краснодаре возбудили уголовное дело

После драки на улице Красноармейской в Краснодаре руководитель регионального управления СКР Андрей Маслов поручил следственному отделу Центрального городского округа возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

6 января в сети появилась информация об избиении двух девушек со стороны мужчины на улице Красноармейской в Краснодаре. В ведомстве подчеркнули, что 29-летний мужчина применил к прохожим физическую силу, используя «малозначительный повод».

В отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время следователь СКР региона проводит следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в краевом управлении СК. Ранее полиция Краснодара организовала проведение проверки по факту случившегося.

София Моисеенко