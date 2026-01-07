В Туапсинском и Апшеронском районах возобновили подачу электричества

В Краснодарском крае продолжаются работы по восстановлению электричества. Подачу ресурса возобновили в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе к вечеру 6 января, о чем сообщили в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба, в Туапсинском округе энергетики отрабатывают точечные заявки от абонентов. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстановлено после масштабного снегопада в Кубанском и Куринском сельских поселениях, а также в Апшеронском и Хадыженском городских поселениях.

В работе на 21:00 6 января оставались 175 домовладений в Отдаленном и Черниговском сельских поселениях.

Как писал «Ъ-Кубань», отключения электричества спровоцировали обильные осадки в виде мокрого снега, в результате чего без света остались около 2 тыс. человек в Апшеронском районе.

София Моисеенко