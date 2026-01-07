За неделю января на Кубани заболели ОРВИ более 4 тысяч человек

В период с 1 по 7 января в Краснодарском крае зафиксировали свыше 4,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше половины зараженных ОРВИ на Кубани — это пациенты старше 15 лет. Показатель заболеваемости превышает 56%. Групповое распространение ОРВИ не отмечается.

Согласно информации краевого Роспотребнадзора, с начала января в регионе также зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания гриппом. Этот показатель оказался ниже эпидпорога в 3,4 раза.

Роспотребнадзор призвал жителей Кубани ограничить контакты с окружающими в случае плохого самочувствия. В случае ухудшения состояния рекомендуется оставаться дома и обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.

София Моисеенко