Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю января на Кубани заболели ОРВИ более 4 тысяч человек

В период с 1 по 7 января в Краснодарском крае зафиксировали свыше 4,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше половины зараженных ОРВИ на Кубани — это пациенты старше 15 лет. Показатель заболеваемости превышает 56%. Групповое распространение ОРВИ не отмечается.

Согласно информации краевого Роспотребнадзора, с начала января в регионе также зафиксировали 1,3 тыс. случаев заболевания гриппом. Этот показатель оказался ниже эпидпорога в 3,4 раза.

Роспотребнадзор призвал жителей Кубани ограничить контакты с окружающими в случае плохого самочувствия. В случае ухудшения состояния рекомендуется оставаться дома и обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.

София Моисеенко

Новости компаний Все