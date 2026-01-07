Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в Сочи
В поселке Лоо в Лазаревском районе зафиксировали отравление детей возрастом 10–12 лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, речь идет о спортсменах, прибывших в Лазаревский район на соревнования по регби.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Прокуратура Лазаревского района установила, что дети могли получить отравление в одной из гостиниц Лоо. Несовершеннолетним и их сопровождающим оказывают необходимую медицинскую помощь. В пресс-службе ведомства также пояснили, что детям не понадобилась госпитализация.
По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку. Также проверка начата со стороны Роспотребнадзора.