Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в Сочи

В поселке Лоо в Лазаревском районе зафиксировали отравление детей возрастом 10–12 лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, речь идет о спортсменах, прибывших в Лазаревский район на соревнования по регби.

Прокуратура Лазаревского района установила, что дети могли получить отравление в одной из гостиниц Лоо. Несовершеннолетним и их сопровождающим оказывают необходимую медицинскую помощь. В пресс-службе ведомства также пояснили, что детям не понадобилась госпитализация.

По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку. Также проверка начата со стороны Роспотребнадзора.

София Моисеенко