На Кубани средняя стоимость чашки кофе за год увеличилась на 15%

Средняя стоимость чашки кофе в Краснодарском крае достигла 223 руб. в декабре 2025 года, этот показатель оказался на 15% выше прошлогоднего. Об этом сообщает РБК Краснодар, ссылаясь на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В результате исследования стало известно, что более 80% продаж в кофейной сфере на Кубани приходится на молочные напитки, такие как латте и капучино. Вместе с кофе жители Краснодарского края чаще всего покупают торты, выпечку и бутерброды.

ЮФО также признан одним из лидеров по количеству кофеен во всей России, согласно сведениям аналитиков «Чек Индекс». В Краснодарском крае по данным пресс-службы «Контур. Фокус» на 1 декабря 2025 года осуществляли свою деятельность 792 кофейни.

София Моисеенко