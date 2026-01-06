Главные новости к утру 6 января

Два мирных жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Один мужчина погиб в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Еще один мужчина погиб в селе Белянка Шебекинского округа.

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Твери, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. Дрон попал в окно одной из квартир на 9 этаже. Два человека пострадали, их госпитализировали. Один человек погиб.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента страны. В тот же день присягу также приняли 283 парламентария, избранные в мае прошлого года.

Венесуэльские СМИ сообщили о стрельбе в Каракасе у президентской резиденции — дворца Мирафлорес. Как сообщает BNO News, первые сообщения появились около 20:30 по местному времени 5 января (3:00 мск 6 января). По сообщению властей, стрельба была связана с беспилотниками.

Госдепартамент США заявил, что Западное полушарие является сферой интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности»,— сообщается в заявлении американского ведомства в соцсети Х.

США стремятся обеспечить движение своего военно-морского флота по всем ключевым мировым морским маршрутам, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. «При президенте Трампе США уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах»,— сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. «Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц»,— сказал американский президент.

Средства РЭБ уничтожили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Ранее в регионе объявили опасность БПЛА. По информации главы региона, обломки дрона упали в районе деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции.

20-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров был назначен исполняющим обязанности зампреда правительства Чечни.