Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области

Средства РЭБ уничтожили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Ранее в регионе объявили опасность БПЛА. По информации главы региона, обломки дрона упали в районе деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции.

«Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. В настоящее время место падения оцеплено полицией, проводятся проверочные мероприятия»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ночью 6 января Росавиация сообщала о временных ограничениях в аэропорту Санкт-Петербурга. Они продлились около 15 минут и были сняты около 2:00 мск.