Делси Родригес вступила в должность и. о. президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента страны, сообщило Reuters. Церемония состоялась на фоне судебного разбирательства в Нью-Йорке в отношении похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Делси Родригес на пресс-конференции в президентском дворце

Делси Родригес на пресс-конференции в президентском дворце

Фото: Ariana Cubillos / AP

Делси Родригес на марше перед Национальной ассамблеей

Делси Родригес на марше перед Национальной ассамблеей

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Марш в поддержку похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес

Марш в поддержку похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

56-летнюю Делси Родригес, специалиста по трудовому праву, привел к присяге ее брат Хорхе Родригес — глава национальной ассамблеи Венесуэлы. В тот же день присягу также приняли 283 парламентария, избранные в мае прошлого года.

5 января в США прошло первое заседание по делу Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обвиняемых в незаконном обороте кокаина в США. Следующее слушание назначено на 17 марта.

В ночь со 2 на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в Соединенные Штаты. Американские власти также обвиняют их в контрабанде оружия.

Фотогалерея

Венесуэла после атаки США

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Фото: Matias Delacroix / AP

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Фото: REUTERS / Reuters

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Фото: Cristian Hernandez / AP

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Фото: REUTERS / Reuters

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Фото: Social Media / Reuters

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Столб дыма после взрыва

Столб дыма после взрыва

Фото: REUTERS / Reuters

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

