Два мирных жителя погибли при атаке беспилотников в Белгородской области

Два мирных жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, один мужчина погиб в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона. Он умер до прибытия скорой помощи. Еще один мужчина погиб в селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки частного дома беспилотником, он также скончался на месте.

Ранее господин Гладков сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате налета дронов. 17-летний житель города Грайворон был доставлен в областную больницу с баротравмой и минно-взрывной травмой. Кроме того, в больницу Белгорода госпитализировали мужчину из Белянки с баротравмой и осколочными ранениями.

По информации Минобороны, с 16:00 по 20:00 российские силы ПВО сбили 16 дронов над Белгородской областью.