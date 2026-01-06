Стрельба началась у президентского дворца в Каракасе

Венесуэльские СМИ сообщают о стрельбе в Каракасе возле президентской резиденции — дворца Мирафлорес. Причина инцидента пока неизвестна. По информации AFP, ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем.

Как сообщает BNO News, первые сообщения появились около 20:30 по местному времени 5 января (3:00 мск 6 января).

В соцсетях публиковали видеозаписи очевидцых, на которых запечатлен огонь из стрелкового оружия или зенитных орудий, направленный в небо. Неподалеку на кадрах видны вооруженные люди.