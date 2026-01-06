Трамп: США не воюют с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

«Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц»,— сказал американский президент в интервью телеканалу NBC News.

3 января американские вооруженные силы атаковали Каракас и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января супруги предстали перед судом в Нью-Йорке по делу о наркотрафике и хранении оружия.