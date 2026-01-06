Один человек погиб, два пострадали в результате попадания БПЛА в дом в Твери

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Твери, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. В доме начался пожар.

По информации главы региона, беспилотник попал в окно одной из квартир на 9 этаже. Два человека пострадали, их госпитализировали. Один человек погиб. Силы МЧС уже потушили пожар, добавил господин Королев.

Ночью 6 января силы РЭБ также сбили беспилотник в Ленинградской области. Ограничена работа восьми российских аэропортов.